COCHONS D’INDE THEATRE DES NOUVEAUTES Paris

COCHONS D’INDE Début : 2026-02-03 à 21:00. Tarif : – euros.

COCHONS D’INDECochon d’Inde au Théâtre des Nouveautés à partir du 22 janvier 2026.Alain Kraft, un bourgeois d’origine modeste, vient effectuer un retrait d’espèces à sa banque. Mais la nouvelle direction indienne de l’établissement lui a bloqué son compte et refuse de le laisser partir, l’accusant d’avoir enfreint la loi en s’étant enrichi et en ayant « changé de caste »…Avec Arnaud Ducret, Maxime d’Aboville, Emmanuelle Bougerol, Frédérique Cantrel et Oudesh Hoop.Une comédie de Sébastien Thiéry mis en scène par Julien Boisselier.Assistante à la mise en scène Elena Terenteva. Décors Jean Haas – Lumière Jean-Pascal Pracht – Costumes Jean-Daniel Vuillermoz – Vidéo Sébastien Mizermont – Musique Pierre Tiremont

THEATRE DES NOUVEAUTES 24 BOULEVARD POISSONNIÈRE 75009 Paris 75