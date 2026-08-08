Informations pratiques

Telgruc-sur-Mer

Cochons grillés

Place du 3 Septembre 1944 Telgruc-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 19:00:00

fin : 2026-08-09 02:00:00

Date(s) :

2026-08-08

Venez déguster les 16 cochons grillés, accompagnés de ratatouille et de pomme de terre, sans oublier les crêpes. Le tout dans une ambiance estivale et conviviale.

cette soirée se déroule en musique avec le duo acoustique CYL et se poursuit pour danser jusqu’à tard dans la nuit aux rythmes des tubes d’hier et d’aujourd’hui avec le le groupe SUSPENS ORCHESTRA .

Place du 3 Septembre 1944 Telgruc-sur-Mer 29560 Finistère Bretagne +33 7 68 66 56 36

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English :

L’événement Cochons grillés Telgruc-sur-Mer a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime