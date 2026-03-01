Cocktail Cabaret Les Délicieuses Route de Limours Cernay-la-Ville

Route de Limours La Chouette Cernay-la-Ville Yvelines

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Début : 2026-03-29 17:30:00
fin : 2026-03-29 19:30:00

2026-03-29

Ce spectacle, c’est notre histoire, notre passion.
Chaque chorégraphie représente un morceau de nous, un message pour vous, et un battement de nos cœurs ♥️

Ce cabaret a été rêvé, avec l’amour des femmes, de la scène, et enfin réalisé !
Route de Limours La Chouette Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Île-de-France +33 6 62 36 23 39  les.delicieuses@yahoo.fr

This show is our story, our passion.
Each choreography represents a piece of us, a message for you, and a beat of our hearts?

This cabaret was dreamed up, with a love of women and the stage, and finally realized!

L’événement Cocktail Cabaret Les Délicieuses Cernay-la-Ville a été mis à jour le 2026-03-05 par Conseil Départemental des Yvelines