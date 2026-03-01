Cocktail Cabaret Les Délicieuses Route de Limours Cernay-la-Ville

Cocktail Cabaret Les Délicieuses

Route de Limours La Chouette Cernay-la-Ville Yvelines

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:30:00

fin : 2026-03-29 19:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Ce spectacle, c’est notre histoire, notre passion.

Chaque chorégraphie représente un morceau de nous, un message pour vous, et un battement de nos cœurs ♥️



Ce cabaret a été rêvé, avec l’amour des femmes, de la scène, et enfin réalisé !

Route de Limours La Chouette Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Île-de-France +33 6 62 36 23 39 les.delicieuses@yahoo.fr

English :

This show is our story, our passion.

Each choreography represents a piece of us, a message for you, and a beat of our hearts?



This cabaret was dreamed up, with a love of women and the stage, and finally realized!

