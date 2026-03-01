Cocktail Cabaret Les Délicieuses Route de Limours Cernay-la-Ville
Route de Limours La Chouette Cernay-la-Ville Yvelines
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Début : 2026-03-29 17:30:00
fin : 2026-03-29 19:30:00
2026-03-29
Ce spectacle, c’est notre histoire, notre passion.
Chaque chorégraphie représente un morceau de nous, un message pour vous, et un battement de nos cœurs ♥️
Ce cabaret a été rêvé, avec l’amour des femmes, de la scène, et enfin réalisé !
Route de Limours La Chouette Cernay-la-Ville 78720 Yvelines Île-de-France +33 6 62 36 23 39 les.delicieuses@yahoo.fr
English :
This show is our story, our passion.
Each choreography represents a piece of us, a message for you, and a beat of our hearts?
This cabaret was dreamed up, with a love of women and the stage, and finally realized!
