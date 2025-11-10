COCKTAIL D’ASTRONOMIE OBSERVEZ SATURNE AU TÉLESCOPE Montpellier

COCKTAIL D’ASTRONOMIE OBSERVEZ SATURNE AU TÉLESCOPE

Bonjour !

Vous cherchez une expérience originale et hors du temps ? Avec AstroLudik, je vous propose des animations autour de l’astronomie, incluant des observations au télescope.

Grâce à un télescope de 200mm de diamètre, vous allez pouvoir observer de beaux objets du ciel Saturne, Jupiter, les Pleiades (un d’amas d’étoiles très brillantes) et la grande nébuleuse d’Orion (ces deux derniers étant situés en dehors du système solaire).

L’animation est proposée en deux durées 1h30 et 2h. Dans les deux configurations, vous allez pouvoir vous amuser avec des magnets pour (re)découvrir les planètes du système solaire. Je vous conterai aussi l’amusante histoire de l’astronome Charles Messier.

Informations complémentaires

L’observation au télescope est tributaire de la météo aussi des sessions peuvent être annulées si l’observation n’est pas possible. Dans ce cas il vous sera proposé de choisir une autre session (bonne nouvelle j’ai prévu plein de sessions ;) ). Notez aussi que les observations seront différentes des photos que vous pouvez voir, et aussi plus petites. Mais la lumière que vous verrez provient des objets eux-même.

Pour ne pas avoir froid prévoyez de vous couvrir et une boisson chaude vous sera offerte café, thé, chocolat chaud et infusions. De quoi passer un moment convivial et original.

Les animations sont ouvertes à tous les âges mais l’idéal est à partir de 8-9 ans pour profiter pleinement des sessions. Toutefois si votre enfant est plus jeune mais qu’il est passionné d’astronomie, l’animation peut lui plaire. N’hésitez pas à me contacter si besoin.

COMMENT RÉSERVER UNE SESSION ?

Rendez-vous sur AstroLudik.com . Là vous retrouverez le détail des animations et vous aurez accès à l’agenda des sessions avec les jours et les horaires pour ensuite réserver le nombre de places souhaité.

Le tarif d’une session commence à partir de 25 € par personne (selon la durée). .

Montpellier 34070 Hérault Occitanie contact@creamondes.com

English :

Hello !

Looking for an original, timeless experience? With AstroLudik, I can offer you astronomy-related activities, including telescope observations.

German :

Hallo!

Sind Sie auf der Suche nach einem originellen und zeitlosen Erlebnis? Mit AstroLudik biete ich Ihnen Veranstaltungen rund um die Astronomie an, die auch Beobachtungen mit dem Teleskop beinhalten.

Italiano :

Ciao!

Siete alla ricerca di un’esperienza originale e senza tempo? Con AstroLudik, posso offrirvi una serie di attività legate all’astronomia, comprese le osservazioni al telescopio.

Espanol :

¡Hola !

¿Buscas una experiencia original y atemporal? Con AstroLudik, puedo ofrecerte una serie de actividades relacionadas con la astronomía, incluidas observaciones con telescopio.

