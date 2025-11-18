Cocktail de fin d’année – Événement adhérent la réunion

Cocktail de fin d’année – Événement adhérent Mercredi 10 décembre, 17h30 la réunion La Réunion

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T14:30:00 – 2025-12-10T18:00:00

Pour clôturer cette année riche en rencontres et en projets, nous convions tous nos adhérents au cocktail de fin d’année de La French Tech La Réunion.

Au programme : réseautage, échanges et bonne humeur, autour d’un cocktail qui nous permettra de célébrer ensemble les réussites de l’année et de trinquer à celles à venir.

la réunion LA réunion La Réunion La Réunion

Événement La French Tech