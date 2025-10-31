Cocktail d’histoires Mulhouse

Cocktail d’histoires Mulhouse vendredi 31 octobre 2025.

Cocktail d’histoires

12 avenue Roger Salengro Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31 11:30:00

Date(s) :

2025-10-31

Venez, en famille, écouter des histoire à frémir.

Dès 3 ans. Durée 1h. Sur inscription par mail ou téléphone. 0 .

12 avenue Roger Salengro Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 60 bibliotheque.salvator@mulhouse-alsace.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cocktail d’histoires Mulhouse a été mis à jour le 2025-10-08 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace