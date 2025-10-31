Cocktail d’histoires Mulhouse
Cocktail d’histoires Mulhouse vendredi 31 octobre 2025.
Cocktail d’histoires
12 avenue Roger Salengro Mulhouse Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-31 10:30:00
fin : 2025-10-31 11:30:00
2025-10-31
Venez, en famille, écouter des histoire à frémir.
Dès 3 ans. Durée 1h. Sur inscription par mail ou téléphone. 0 .
12 avenue Roger Salengro Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 60 bibliotheque.salvator@mulhouse-alsace.fr
