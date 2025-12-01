Cocktail d’histoires

12 avenue Roger Salengro Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-17 10:30:00

fin : 2025-12-17 12:00:00

Date(s) :

2025-12-17

Les bibliothécaires lisent des histoires vitaminées aux plus petits qui permettront à tous d’être en pleine forme ! A partir de 3 ans.

Les bibliothécaires lisent des histoires lumineuses et féériques aux plus petits !

A partir de 3 ans. Sur inscription par téléphone. 0 .

12 avenue Roger Salengro Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 69 77 66 60 bibliotheque.salvator@mulhouse-alsace.fr

English :

The librarians read vitamin-packed stories to the little ones that will keep everyone in top form! For ages 3 and up.

German :

Die Bibliothekarinnen lesen den Kleinsten vitaminreiche Geschichten vor, die dafür sorgen, dass alle in Topform sind! Ab 3 Jahren.

Italiano :

I bibliotecari leggono ai più piccoli storie ricche di vitamine per mantenere tutti in forma! Da 3 anni in su.

Espanol :

Los bibliotecarios leen cuentos llenos de vitaminas a los más pequeños para que todos estén en plena forma A partir de 3 años.

L’événement Cocktail d’histoires Mulhouse a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace