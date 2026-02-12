Cocktail d’impro rue Canta bise Roussas
Cocktail d'impro rue Canta bise Roussas dimanche 22 mars 2026.
Cocktail d’impro
Espace Saint-Germain, théâtre de Roussas
Tarif : – – 8 EUR
jusqu’à 14 ans
Début : 2026-03-22 19:00:00
fin : 2026-03-22 20:15:00
2026-03-22
Cocktail d’Impro est composé d’une dizaine de saynètes d’improvisation
.
26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Cocktail d?Impro is made up of a dozen improvisational sketches
