Cocktail d’impro théâtre d’improvisation Buis-les-Baronnies

Cocktail d’impro théâtre d’improvisation Buis-les-Baronnies mercredi 30 juillet 2025.

Cocktail d’impro théâtre d’improvisation

3, place du Portalet Buis-les-Baronnies Drôme

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

à l’association familiale des Baronnies

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-07-30 19:00:00

fin : 2025-07-30 22:00:00

Date(s) :

2025-07-30

Prenez deux mots du public, secouez légèrement pour en faire un thème, ajoutez une contrainte surprenante, cachez tout cela à l’un des comédiens, et c’est parti pour une impro déjantée parsemée de rires en cascade !

.

3, place du Portalet Buis-les-Baronnies 26170 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 68 24 accueil@afb26.org

English :

Take two words from the audience, shake them up a bit to make a theme, add a surprising constraint, hide the whole thing from one of the actors, and off you go for a crazy improv with cascading laughter!

German :

Nehmen Sie zwei Wörter aus dem Publikum, schütteln Sie sie leicht, um sie zu einem Thema zu machen, fügen Sie eine überraschende Einschränkung hinzu, verstecken Sie all dies vor einem der Schauspieler und los geht’s mit einer verrückten Improvisation, die mit einer Kaskade von Lachern gespickt ist!

Italiano :

Prendete due parole dal pubblico, scuotetele un po’ per creare un tema, aggiungete un vincolo sorprendente, nascondete tutto a uno dei comici e via per uno spettacolo di improvvisazione folle e pieno di risate a cascata!

Espanol :

Coge dos palabras del público, agítalas un poco para crear un tema, añade una restricción sorprendente, escóndeselo todo a uno de los cómicos y ¡listo para un alocado espectáculo de improvisación lleno de risas en cascada!

L’événement Cocktail d’impro théâtre d’improvisation Buis-les-Baronnies a été mis à jour le 2025-07-01 par Office de Tourisme des Baronnies en Drôme Provençale