Cocktail dînatoire ET littéraire: retrouvons nous pour fêter Noël et nos camarades auteurs ! HEC Alumni Paris

Cocktail dînatoire ET littéraire HEC Alumni : retrouvons nous pour fêter Noël et nos camarades auteurs !

GENERATION SHARE

Partageons nos talents!

Chers amis, bonjour!

Réservez cette date dans vos agenda!

le mercredi 9 décembre à 18H

Cocktail dînatoire ET littéraire

………avant de nous quitter jusqu’à l’année prochaine……….

autour de deux conférences sur deux ouvrages d’exception,

qui font la rentrée littéraire – et scientifique aussi !

Nous aurons avec nous notre camarade Michel Galiana-Mingot ( X HEC)

et Marie Semelin ( journaliste spécialiste du Moyen-Orient fille d’une camarade HECJF)

et nos camarades auteurs seront là également pour vous dédicacer leurs livres,

que nous avons eu le plaisir d’évoquer lors de nos Cercles littéraires.

Une splendide occasion de faire rayonner notre communauté

en offrant des cadeaux de Noël de choix !

Alors nous comptons sur vous !

Ne ratez pas cette occasion de revoir les camarades, de régaler vos esprits et vos papilles, nous y travaillons!

Très amicalement, l’équipe HEC Gen Share

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris