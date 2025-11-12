Cocktail dînatoire Executive MBA HEC Paris – FS2017 HEC Alumni Paris Mercredi 12 novembre, 18h45 sur inscription

Cocktail dînatoire Executive MBA HEC Paris – FS2017 à HEC Alumni

Chers amis de la promo FS17

Neuf ans déjà ! Le temps file, mais les liens tissés sur les bancs d’HEC restent intacts.

J’ai le plaisir de vous convier à un cocktail dînatoire de retrouvailles le mardi 12 novembre à partir de 19h, à la Maison des Alumni.

Une belle occasion de raviver nos souvenirs, de partager nos parcours depuis HEC et, surtout, de célébrer ces amitiés qui traversent les années.

Au-delà des souvenirs, c’est aussi la joie simple de se retrouver, de mesurer le chemin parcouru, de rire de nos folies d’alors et de retrouver cette énergie unique qui nous liait déjà en 2016.

Parce qu’au fond, l’esprit HEC, c’est aussi cela : la fidélité, la curiosité et l’amitié qui perdurent malgré le temps et les kilomètres.

Dans la convivialité et l’esprit HEC, retrouvons-nous pour une soirée chaleureuse, inspirante et pleine de sourires.

Bien amicalement,

Ophélia Didriche

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-12T18:45:00.000+01:00

Fin : 2025-11-12T23:00:00.000+01:00

HEC Alumni 9 avenue Franklin Roosevelt 75008 Paris Quartier des Champs-Élysées Paris 75008 Paris