COMPLET Cocktail Dînatoire Insolite au Domaine Schoenheitz Wihr-au-Val

COMPLET Cocktail Dînatoire Insolite au Domaine Schoenheitz

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21

Date(s) :

2025-11-21

Le Domaine Schoenheitz vous invite dans son caveau pour vous proposer une soirée conviviale et unique.

La cave du Domaine Schoenheitz entièrement réaménagée, vous accueille dans un tout nouveau décor, conçu pour offrir un cadre chaleureux et intimiste à l’occasion de ce moment privilégié. Le temps d’une soirée, entrez dans la peau du vigneron en participant à un atelier d’assemblage de jus de raisin et composez votre cuvée personnalisée. Puis, laissez-vous guider entre cuves et barriques, dans une ambiance musicale et tamisée, pour déguster les vins du Domaine, soigneusement sélectionnés pour leur singularité de vinification.

Pour accompagner ces nectars, le chef Thony Billon du restaurant Les Grands Arbres La Verte Vallée à Munster vous proposera de délicieuses bouchées salées et sucrées, inspirées des produits de la vigne.

Pour clôturer ce moment d’exception, une surprise spécialement concoctée pour vous ! Mais chuuut…

Programme

– à partir de 18h30 accueil et verre de bienvenue

– 19h00 atelier assemblage

– de 20h30 à 23h dégustation et cocktail dînatoire

La soirée se passe en cave, prévoir une veste ou un gilet. Parkings gratuits à proximité près de la boulangerie, de l’école et de l’église. Le RDV est au caveau, merci de sonner pour vous annoncer.

Cet événement s’inscrit dans le cadre Vos Diners Insolites en Alsace , organisés en partenariat avec les Chefs d’Alsace, les Etoiles d’Alsace et Alsace Destination Tourisme. .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 cave@vins-schoenheitz.fr

English :

Domaine Schoenheitz invites you to its cellar for a unique and convivial evening.

German :

Die Domaine Schoenheitz lädt Sie in ihren Weinkeller ein, um Ihnen einen geselligen und einzigartigen Abend zu bieten.

Italiano :

Il Domaine Schoenheitz vi invita nella sua cantina per una serata unica e conviviale.

Espanol :

Domaine Schoenheitz le invita a su bodega para una velada única y distendida.

L’événement COMPLET Cocktail Dînatoire Insolite au Domaine Schoenheitz Wihr-au-Val a été mis à jour le 2025-10-14 par Office de tourisme de la vallée de Munster