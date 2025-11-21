Cocktail et Dîner Concert Jazz Beillé

Grange de Bresteau Beillé Sarthe

Tarif : – –

Début : 2025-11-21 19:00:00

fin : 2025-11-21

Le château de Bresteau organise une soirée exceptionnelle lpour un dîner-concert placé sous le signe du swing et du raffinement. Thème de la soirée Hommage au Big Band Swing.

Une ambiance élégante et festive des grandes années du jazz s’invite chez nous, portée par l’énergie irrésistible de Jean-Pierre Derouard Swing Music 5tet.

Programme 19h00 Accueil & Vestiaire dans la Grange 19h15 Cocktail dans le Château

20h30 Dîner & Concert assis dans la Grange Un écrin de caractère aux couleurs de Noël .

Un rendez-vous unique, alliant art de vivre et rencontres.

Plus qu’un dîner-concert, cette soirée annuelle est un véritable temps fort de convivialité et de partage. Elle réunit entreprises, partenaires et amis de la région, offrant un cadre privilégié pour se retrouver, échanger et tisser de nouveaux liens dans une atmosphère festive et élégante.

Un moment idéal pour partager une expérience d’exception avec vos proches et relations privilégiées.

Infos pratiques Places limitées à 100 personnes Sur réservation uniquement 145€TTC/pers (chèque à l’ordre de EBCom au 31 rue de la gare 72160 Beillé ou par virement IBAN FR76 1380 7007 4491 1216 9672 766 BIC CCBPFRPPREN) Réservations et renseignements

N’hésitez pas à nous contacter par retour de mail ou au 06 22 65 11 49 / 06 07 25 58 47 / 06 11 08 46 95 .

Grange de Bresteau Beillé 72160 Sarthe Pays de la Loire +33 6 07 25 58 47 contact@grangedebresteau.com

L’événement Cocktail et Dîner Concert Jazz Beillé a été mis à jour le 2025-08-29 par OT La Ferté-Bernard en Perche Emeraude