Cocktail littéraire quand l’image raconte… Salle polyvalente Beyssac

Cocktail littéraire quand l’image raconte…

Salle polyvalente Impassse de la Mairie Beyssac Corrèze

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Cocktail littéraire quand l’image raconte…

En présence du réalisateur Michel Leclerc (Le Nom des gens, La Lutte des classes…), de l’illustrateur Pierre Senon et de la comédienne Maïra Schmitt qui dira des extraits de planches de bandes dessinées. .

Salle polyvalente Impassse de la Mairie Beyssac 19230 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 73 49 96 mdpompadour@lubersacpompadour.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cocktail littéraire quand l’image raconte…

L’événement Cocktail littéraire quand l’image raconte… Beyssac a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de Tourisme Terres de Corrèze