Cocktail Srass’n Folie’s Organisé par le cercle des anciens de Valéo Nogent-le-Rotrou

5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

Début : 2026-04-23 15:00:00

fin : 2026-04-23 17:30:00

2026-04-23

Le cercle des anciens de Valéo a le plaisir de vous proposer un spectacle plume, strass et paillettes dans la pure tradition du Music-Hall Cocktail Strass’n Folie’s –

Un bouquet de jolies danseuses, une bonne dose de talent, beaucoup d’humour, un soupçon d’émotion, un grain de folie, le tout saupoudré de strass et à à déguster sans modération !

Inscriptions conseillées.

Prix adhérents 20 €

non adhérents 25 €

Salle Pierre Mendes France
5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

English :

The Cercle des Anciens de Valéo is delighted to present a feather, rhinestone and glitter show in the pure tradition of Music-Hall Cocktail Strass’n Folie’s –

talent, humor, emotion and a touch of madness. A cocktail to be savored without moderation!

Price for members: 20 ?

non-members: 25 ?

