Cocktail Srass’n Folie’s Organisé par le cercle des anciens de Valéo Nogent-le-Rotrou

Cocktail Srass’n Folie’s Organisé par le cercle des anciens de Valéo
5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir
Début : 2026-04-23 15:00:00
fin : 2026-04-23 17:30:00
2026-04-23
Le cercle des anciens de Valéo a le plaisir de vous proposer un spectacle plume, strass et paillettes dans la pure tradition du Music-Hall Cocktail Strass’n Folie’s –
talent, humour, émotion et grain de folie. Un joli cocktail à déguster sans modération !
Un bouquet de jolies danseuses, une bonne dose de talent, beaucoup d’humour, un soupçon d’émotion, un grain de folie, le tout saupoudré de strass et à à déguster sans modération !
Inscriptions conseillées.
5 Avenue Camille Gaté Nogent-le-Rotrou 28400 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 6 08 81 56 86
English :
The Cercle des Anciens de Valéo is delighted to present a feather, rhinestone and glitter show in the pure tradition of Music-Hall Cocktail Strass’n Folie’s –
talent, humor, emotion and a touch of madness. A cocktail to be savored without moderation!
Price for members: 20 ?
non-members: 25 ?
