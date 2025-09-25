Cocktailarium – Vernissage de l’exposition d’Alix Rebora Le 20 mille Nantes

Cocktailarium – Vernissage de l’exposition d’Alix Rebora Le 20 mille Nantes jeudi 25 septembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-09-25 18:00 – 21:30

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

Et si nos verres devenaient des aquariums, qu’est-ce qu’on y trouverait ? À travers dessins et collages, j’imagine de nouveaux univers peuplés de poissons évoluant au milieu d’eaux acidulées où baignent citrons, menthe et algues. Venez plonger au cœur d’aquariums un peu particuliers, nés de la fusion entre deux mondes aquatiques qui n’étaient pas faits pour se rencontrer : les cocktails et les poissons. Alix Rebora, designer graphique et illustratrice, nous fait l’honneur d’inaugurer l’espace exposition au sein du petit tiers-lieu : le 20 mille, avec l’association Ô P’tits Coins. Vous êtes donc toutes et tous conviés au vernissage le 25 septembre 2025 à partir de 18h. Verres et grignotis offerts pour l’occasion ! Finissage exposition le 25 novembre 2025

Le 20 mille Doulon – Bottière Nantes 44300

0625809091 https://optitscoins.fr/les-ateliers/vernissage-exposition-cocktailarium