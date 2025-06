Cocktails Granville 8 juillet 2025 14:00

Manche

Cocktails Atelier Chez Tatie Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-08 14:00:00

fin : 2025-07-08 15:30:00

Date(s) :

2025-07-08

Parce qu’il n’y a pas que le soda et le jus de pomme dans la vie, viens apprendre à faire des cocktails !

Tu apprendras à confectionner de délicieux cocktails et stimuleras ta créativité en soignant la décoration. A siroter en famille, à déguster avec les ami.es pendant un anniversaire, ces cocktails feront leur petit effet ! Tu apprendras par la même occasion que c’est la densité des liquides qui permettra de réaliser un cocktail à étages.

Un atelier très sympa à partager en famille.

Infos et réservation sur le site de l’atelier: www.cheztatiegranville.com

Atelier Chez Tatie

Granville 50400 Manche Normandie +33 6 68 61 54 82 contact@cheztatiegranville.com

English : Cocktails

Because there’s more to life than soda and apple juice, come and learn how to make cocktails!

You’ll learn how to make delicious cocktails and stimulate your creativity by taking care of the decoration. Whether you’re sipping them with the family or enjoying them with friends at a birthday party, these cocktails are sure to make a big splash! You’ll also learn that it’s the density of the liquids that makes a layered cocktail.

A fun workshop to share with the whole family.

Info and booking on the workshop website: www.cheztatiegranville.com

German :

Weil es im Leben mehr gibt als Limonade und Apfelsaft, komm und lerne, wie man Cocktails mixt!

Du lernst, wie man leckere Cocktails zubereitet und förderst deine Kreativität, indem du auf die Dekoration achtest. Diese Cocktails können mit der ganzen Familie getrunken oder mit Freunden auf einer Geburtstagsfeier genossen werden und werden ihre Wirkung nicht verfehlen Du wirst auch lernen, dass die Dichte der Flüssigkeiten es ermöglicht, einen Cocktail mit mehreren Etagen herzustellen.

Ein toller Workshop für die ganze Familie.

Infos und Reservierungen auf der Website des Workshops: www.cheztatiegranville.com

Italiano :

Perché nella vita c’è molto di più della soda e del succo di mela, venite a imparare a fare i cocktail!

Imparerete a preparare cocktail deliziosi e stimolerete la vostra creatività occupandovi della decorazione. Che si tratti di sorseggiarli in famiglia o di gustarli con gli amici a una festa di compleanno, questi cocktail faranno sicuramente un figurone! Imparerete anche che è la densità dei liquidi a rendere un cocktail stratificato.

Un laboratorio ideale da condividere con tutta la famiglia.

Informazioni e prenotazioni sul sito web del laboratorio: www.cheztatiegranville.com

Espanol :

Porque la vida es algo más que refrescos y zumo de manzana, ¡ven y aprende a preparar cócteles!

Aprenderás a preparar deliciosos cócteles y estimularás tu creatividad ocupándote de la decoración. Tanto si los tomas en familia como si los disfrutas con tus amigos en una fiesta de cumpleaños, ¡seguro que estos cócteles causan sensación! También aprenderás que es la densidad de los líquidos lo que hace que un cóctel tenga capas.

Un taller ideal para compartir con toda la familia.

Información y reservas en la página web del taller: www.cheztatiegranville.com

