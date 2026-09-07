AGENDA · Joch
COCNCERT À JOCH Joch
dimanche 18 octobre 2026 · Joch
Informations pratiques
Joch
COCNCERT À JOCH
11 Carrer Major Joch Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
le Comité des Fêtes de Joch reçoit la Chorale Chante Baho dans l’église St Martin de Joch pour un concert.
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11 Carrer Major Joch 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 80 08
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English :
The Joch Festival Committee is hosting the Chante Baho Choir at St. Martin’s Church in Joch for a concert.
L’événement COCNCERT À JOCH Joch a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI CONFLENT CANIGO