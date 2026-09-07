Informations pratiques

Joch

COCNCERT À JOCH

11 Carrer Major Joch Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

le Comité des Fêtes de Joch reçoit la Chorale Chante Baho dans l’église St Martin de Joch pour un concert.

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11 Carrer Major Joch 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 05 80 08

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English :

The Joch Festival Committee is hosting the Chante Baho Choir at St. Martin’s Church in Joch for a concert.

L’événement COCNCERT À JOCH Joch a été mis à jour le 2026-09-07 par OTI CONFLENT CANIGO