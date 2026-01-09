Coco Almendra en showcase | Chanson l’Archipel Fouesnant

Coco Almendra en showcase | Chanson

Un samedi par mois (d’octobre à mars), la Médiathèque propose de rencontrer des artistes de la scène locale lors d’un showcase.

Réunis au sein du duo Coco Almendra, le musicien Paul Caroff et la comédienne Monique Lucas interprèteront des extraits de l’album À quoi sert la nuit ? ainsi que d’autres chants plus récents.

Paul Caroff adapte et met en musique des textes de la poète Anne Jullien. Il chante en s’accompagnant de la guitare lors de concerts privés ou publics. Depuis l’été 2024, il est accompagné de la comédienne Monique Lucas. .

l’Archipel 1 Rue des Îles Fouesnant 29170 Finistère Bretagne +33 2 98 51 14 14

