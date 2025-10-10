Coco avant Chanel Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Coco avant Chanel Pôle culturel l’Étincelle Venelles vendredi 10 octobre 2025.

Coco avant Chanel

Vendredi 10 octobre 2025 de 19h30 à 21h30. Pôle culturel l'Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 2 EUR

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-10 21:30:00

2025-10-10

Le film Coco avant Chanel, réalisé par Anne Fontaine, propose un portrait intime et nuancé de Gabrielle Chanel, avant qu’elle ne devienne l’icône de la mode que l’on célèbre aujourd’hui.

Coco avant Chanel ne se contente pas de raconter une vie il trace les contours d’un portrait de femme libre en construction, faisant de la thématique du portrait non seulement un fil narratif, mais aussi un regard artistique sur l’identité, la résistance et la création. .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 10 letincelle@venelles.fr

English :

The film Coco avant Chanel, directed by Anne Fontaine, offers an intimate and nuanced portrait of Gabrielle Chanel, before she became the fashion icon we celebrate today.

German :

Der Film Coco avant Chanel unter der Regie von Anne Fontaine zeigt ein intimes und nuanciertes Porträt von Gabrielle Chanel, bevor sie zu der Modeikone wurde, die heute gefeiert wird.

Italiano :

Il film Coco avant Chanel, diretto da Anne Fontaine, offre un ritratto intimo e ricco di sfumature di Gabrielle Chanel, prima che diventasse l’icona della moda che celebriamo oggi.

Espanol :

La película Coco avant Chanel, dirigida por Anne Fontaine, ofrece un retrato íntimo y lleno de matices de Gabrielle Chanel, antes de que se convirtiera en el icono de la moda que hoy celebramos.

