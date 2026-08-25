Informations pratiques

Nauviale

Coco mocote

Nauviale Aveyron

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2027-04-24

fin : 2027-04-24

Date(s) :

2027-04-24

Un spectacle de lecture musicale et dessinée en direct, par Marie Caudry et Gauthier David.

Coco Mocote, oiseau né d’un aigle royal et d’une poule, vit dans une maisonnette nichée au coeur des bois, où chaque journée devient une aventure pleine de douceur et de fantaisie. Entre goûters chocolatés et jeux partagés, son univers célèbre les petits riens qui font les grandes

histoires. Imaginé par Gauthier David et dessiné par Marie Caudry, ce personnage attachant évolue dans un quotidien où l’imaginaire surgit à tout moment une partie de cache-cache se transforme en épopée, un arc-en-ciel s’invite à la maison, et l’amitié devient le plus précieux des terrains de jeu. Une expérience à partager en famille, pour goûter au plaisir des histoires… Et en emporter un peu avec soi !

Le spectacle sera précédé d’ateliers dans les bibliothèques 5 .

Nauviale 12330 Aveyron Occitanie

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English :

A performance featuring live music, readings, and live drawing by Marie Caudry and Gauthier David.

L’événement Coco mocote Nauviale a été mis à jour le 2026-08-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)