CÔCO PRALINE Carcassonne

CÔCO PRALINE

37 Rue Trivalle Carcassonne Aude

Début : 2026-02-19 21:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Un mélange de chanson française venue du Brésil et de forrò qui groove comme de la java ! Une écriture poétique et gourmande, où les instruments résonnent avec les voix dont la douceur reste furieusement dans l’oreille. Les corps jubilent et se déhanchent dans une folie douce et ensoleillée, pour se rappeler que la vie vaut la peine d’être dansée ! Entre poésie et mélodies chaleureuses, les voix et les instruments s’entrelacent pour inviter les corps à se déhancher dans une joyeuse douceur. Leur projet aborde notamment la féminité, le corps, la transmission et la danse comme espaces de liberté et de lien. Coco Praline célèbre une musique simple, accessible et vivante, faite pour rassembler et faire danser

37 Rue Trivalle Carcassonne 11000 Aude Occitanie +33 4 68 11 59 15 pacbilletterie@mairie-carcassonne.fr

English :

A blend of French chanson from Brazil and forrò that grooves like java! Poetic, gourmet writing, where instruments resonate with voices whose sweetness remains furiously in the ear. Bodies jubilate and sway in sweet, sunny madness, reminding us that life is worth dancing for! Between poetry and warm melodies, voices and instruments intertwine to invite bodies to sway in a joyful gentleness. Their project addresses femininity, the body, transmission and dance as spaces of freedom and connection. Coco Praline celebrate simple, accessible and lively music, designed to bring people together and get them dancing

