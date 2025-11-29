COCOLOCO invite JOK’AIR en showcase exclusif à Nantes ! Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 23:30 – 23:59

Dernier appel pour les Caraïbes ! La soirée la plus caliente du Warehouse prend un tournant exceptionnel avec Jok’Air en showcase exclusif. Artiste à la croisée du rap et du chant, il enchaîne les succès avec des titres incontournables comme Bonbon à la menthe, Nos souvenirs, Big Daddy Jok, Las Vegas ou encore Elles ont trop joué avec mon cœur. Toujours entre amour, mélancolie et énergie, Jok’Air dévoile sur scène tout le charme et la puissance de son univers.Son dernier album, Les jolies filles aiment Jok’Air, confirme son statut d’artiste à part, capable de mêler textes sincères, mélodies entêtantes et authenticité brute.Aux platines, Wazy, M?ne et Matheo Desmarres feront voyager le public entre Reggaeton, Shatta, Dancehall et Perreo, tandis que Simbiosis assurera les shows et performances pour une ambiance 100 % tropicale.Entre chaleur, flow et rythmes caribéens, la Cocoloco promet une nuit inoubliable au cœur du Warehouse.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

