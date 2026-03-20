COCOLOCO invite KALASH en showcase exclusif à Nantes Warehouse Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-31 –

Gratuit : non À partir de 19,99€ Adulte

Rappeur et chanteur franco-martiniquais, Kalash s’est imposé comme l’un des artistes majeurs à la croisée du rap et du dancehall. Révélé dans les sound systems caribéens avec des titres comme Pran Pié ou Mama, il franchit un cap en 2015 avec Bando, qui l’expose au grand public et lance véritablement sa carrière en France.Depuis, il enchaîne les succès avec des projets marquants comme Kaos, Mwaka Moon ou encore Tombolo. Le hit Mwaka Moon avec Damso, certifié diamant, ou plus récemment Laptop avec Maureen, premier titre shatta certifié or puis platine en France, ont confirmé son statut d’artiste incontournable entre rap, dancehall et influences caribéennes.Pour cette édition de COCOLOCO, Kalash débarque à Nantes avec ses plus gros hits et toute l’énergie des Antilles pour un showcase exceptionnel. Aux platines, les DJ résidents Wazy et Läme assureront la soirée.

Warehouse Île de Nantes Nantes 44200

02 40 99 01 30 https://www.warehouse-nantes.fr/event/cocoloco-invite-kalash-en-showcase-exclusif-a-nantes-1



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