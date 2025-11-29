COCOLOCO WAREHOUSE Nantes

COCOLOCO WAREHOUSE Nantes samedi 29 novembre 2025.

Date et horaire de début et de fin : 2025-11-29 23:00 – 23:30

Gratuit : oui Tout public

Cocoloco : dernier appel pour les Caraïbes????Oubliez la grisaille nantaise et prenez le large pour accoster sur les îles antillaises ????Rendez-vous pour le meilleur du Reggaeton, Shatta, Dancehall, Perreo…M?ne & Wazy, les capitaines de la croisière sont secondés par SIMBIOSIS qui assurent les shows & performances des soirées COCOLOCO ????Un cocktail explosif pour faire monter la température d’un cran au Warehouse !FacebookInsta Infos pratiques :? Soirées et showcases (de 00h00 à 6h30)- Accès strictement interdit aux mineur·es, même accompagné·es d’un·e adulte.- Aucune exception n’est possible, quelle que soit la situation.

WAREHOUSE Nantes 44200