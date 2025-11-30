Cocon, histoire en lumière d’une petite aventurière Place St Jacques Chamalières-sur-Loire

Cocon, histoire en lumière d’une petite aventurière

La bibliothèque municipale de Chamalières-sur-Loire organise le dimanche 30 novembre à 10h, un spectacle de conte intitulé Cocon pour les tout-petits à partir de 1 an. Ce spectacle sera donné par la Cie Konsl’diz.

On Sunday November 30 at 10am, the Chamalières-sur-Loire municipal library is organizing a storytelling show entitled Cocon for toddlers aged 1 and over. The show will be performed by Cie Konsl’diz.

Die Stadtbibliothek Chamalières-sur-Loire organisiert am Sonntag, den 30. November um 10 Uhr eine Märchenaufführung mit dem Titel Cocon für Kleinkinder ab 1 Jahr. Die Vorstellung wird von der Cie Konsl’diz aufgeführt.

Domenica 30 novembre alle ore 10, la biblioteca comunale di Chamalières-sur-Loire organizza uno spettacolo di narrazione intitolato Cocon per i bambini a partire da 1 anno. Lo spettacolo sarà interpretato dalla compagnia Konsl’diz.

El domingo 30 de noviembre a las 10 h, la biblioteca municipal de Chamalières-sur-Loire organiza un espectáculo de cuentacuentos titulado Cocon para niños a partir de 1 año. El espectáculo correrá a cargo de la compañía Konsl’diz.

