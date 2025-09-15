COCON-LECTURE DE NOËL Langres
COCON-LECTURE DE NOËL Langres mardi 16 décembre 2025.
COCON-LECTURE DE NOËL
Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-16
fin : 2025-12-16
Date(s) :
2025-12-16
Tout public
L’Autre moitié du Ciel apporte son concours à cette petite pause littéraire tout en douceur proposée par les médiathèques de Langres, pour se préparer tranquillement à la magie de Noël ! En famille, entre amis, une parenthèse enchantée au cœur de l’hiver… .
Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com
