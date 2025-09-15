COCON-LECTURE DE NOËL Langres

COCON-LECTURE DE NOËL

Médiathèque Marcel-Arland Langres Haute-Marne

Gratuit

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-12-16

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Tout public

L’Autre moitié du Ciel apporte son concours à cette petite pause littéraire tout en douceur proposée par les médiathèques de Langres, pour se préparer tranquillement à la magie de Noël ! En famille, entre amis, une parenthèse enchantée au cœur de l’hiver… .

Médiathèque Marcel-Arland Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 42 56 19 03 lautremoitieduciel@gmail.com

