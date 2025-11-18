Cocon-lecture de Noël Médiathèque Marcel Arland Langres

Cocon-lecture de Noël Mardi 16 décembre, 20h30 Médiathèque Marcel Arland Haute-Marne

Entrée libre, sur inscription, tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Fin : 2025-12-16T20:30:00 – 2025-12-16T22:00:00

Et si on décidait de prolonger cette magie issue de nos jeunes années en écoutant des contes et histoires du temps de Noël ? Une petite pause littéraire en compagnie de Claire et Marie-Anne, à partager seul ou accompagné, en famille ou entre amis.

Médiathèque Marcel Arland Rue Cardinal de la Luzerne 52200 LANGRES Langres 52200 Haute-Marne Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 03 25 87 63 00 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.arland@langres.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://mediatheques-langres.fr »}]

Noël approche doucement, avec son cortège de souvenirs d’enfance et de nostalgie. Lecture Noël