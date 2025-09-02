Cocons électroniques – Raphaël Foulon Théâtre Monsigny Boulogne-sur-Mer

Cocons électroniques – Raphaël Foulon Dimanche 22 mars 2026, 15h00, 16h00, 17h00 Théâtre Monsigny Pas-de-Calais

Gratuit sur réservation directement à la billetterie du Théâtre Monsigny au 03.21.87.37.15

Début : 2026-03-22T15:00:00 – 2026-03-22T15:30:00

Fin : 2026-03-22T17:00:00 – 2026-03-22T17:30:00

Le cocon est un concert méditatif ou bain de son. Raphaël Foulon aux manettes s’inspire des cérémonies chamaniques, de son amour de la musique drone et de ses travaux en psychoacoustique pour créer un espace sonore immersif, relaxant et propice au voyage intérieur. Raphaël façonne la matière sonore en live à l’aide d’un synthétiseur modulaire doté de 68 potentiomètres, pour ouvrir un dialogue entre traditions de soin par le son et techniques de synthèse sonore modernes.

Théâtre, Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer

Tel : 03.21.87.37.15

Juillet et août : ouvert du lundi au vendredi de 14h à 18h

Septembre à juin : Ouvert du mardi au vendredi de 14h à 18h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h

Théâtre Monsigny Rue Monsigny, 62200 Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

SIESTE MUSICALE // Temps fort Les Bonnes Ondes