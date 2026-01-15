Cocorico Electro Hiver La Ferté-Saint-Aubin
Cocorico Electro Hiver La Ferté-Saint-Aubin vendredi 20 février 2026.
Cocorico Electro Hiver
Route d’Orléans La Ferté-Saint-Aubin Loiret
Début : 2026-02-20
fin : 2026-02-21
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06
Cet hiver, Cocorico Electro revient au Château de La Ferté saint Aubin avec 3 événements exclusif et intimistes.
– Les 20 et 21 février,
– Les 27 et 28 février,
– et les 6 et 7 mars 2026
Trois week-end pour vivez une expérience unique avec seulement 400 Cocos & Cocottes par soirée.
Au programme
– Plats gourmands & réconfortants (tartiflette, raclette, croziflette…) dans un espace extérieur chaleureux.
– DJ sets en live dans l’Orangerie du château de 19h00 à 3h00.
– Un petit Mood Board pour vous donner l’idée du concept
La billetterie ouvre le 19 janvier 2026 ! Ne manquez pas votre chance de vivre cet événement ! .
Route d’Orléans La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire
English :
This winter, Cocorico Electro goes all out at the Château de La Ferté saint Aubin with an exclusive, intimate event.
On February 7 and 8, enjoy a unique experience with only 400 Cocos & Cocottes per evening. On the program:
Gourmet & comforting dishes (tartiflette, raclette, croziflette?)
