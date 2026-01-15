Cocorico Electro Hiver La Ferté-Saint-Aubin

Cocorico Electro Hiver

Route d’Orléans La Ferté-Saint-Aubin Loiret

Début : 2026-02-20

fin : 2026-02-21

2026-02-20 2026-02-27 2026-03-06

Cet hiver, Cocorico Electro revient au Château de La Ferté saint Aubin avec 3 événements exclusif et intimistes.

– Les 20 et 21 février,

– Les 27 et 28 février,

– et les 6 et 7 mars 2026

Trois week-end pour vivez une expérience unique avec seulement 400 Cocos & Cocottes par soirée.

Au programme

– Plats gourmands & réconfortants (tartiflette, raclette, croziflette…) dans un espace extérieur chaleureux.

– DJ sets en live dans l’Orangerie du château de 19h00 à 3h00.

– Un petit Mood Board pour vous donner l’idée du concept

La billetterie ouvre le 19 janvier 2026 ! Ne manquez pas votre chance de vivre cet événement ! .

Route d’Orléans La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire

English :

This winter, Cocorico Electro goes all out at the Château de La Ferté saint Aubin with an exclusive, intimate event.

On February 7 and 8, enjoy a unique experience with only 400 Cocos & Cocottes per evening. On the program:

Gourmet & comforting dishes (tartiflette, raclette, croziflette?)

