Cocorrida à Yssingeaux 2ème édition Place de la Victoire Yssingeaux samedi 13 décembre 2025.

Place de la Victoire Centre-ville d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire

Tarif : 3 – 3 – 4 EUR

Selon âge

Début : 2025-12-13 18:30:00

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Après le succès de la première édition, la Cocorrida d’Yssingeaux revient plus festive que jamais ! Ambiance de Noël, parcours urbain en plein cœur de la ville, et bonne humeur garantie !

Place de la Victoire Centre-ville d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 68 13 02 contact@tryssingeaux.fr

English :

After the success of the first edition, the Cocorrida d?Yssingeaux is back, more festive than ever! Christmas atmosphere, urban route in the heart of the town, and guaranteed fun!

German :

Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe kehrt die Cocorrida von Yssingeaux noch festlicher als je zuvor zurück! Weihnachtsstimmung, ein Stadtparcours im Herzen der Stadt und gute Laune sind garantiert!

Italiano :

Dopo il successo della prima edizione, la Cocorrida d’Yssingeaux torna più festosa che mai! Atmosfera natalizia, percorso urbano nel cuore della città e divertimento assicurato!

Espanol :

Tras el éxito de la primera edición, la Cocorrida de Yssingeaux vuelve más festiva que nunca Ambiente navideño, recorrido urbano por el corazón de la ciudad y ¡diversión asegurada!

