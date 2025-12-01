Cocorrida à Yssingeaux 2ème édition Place de la Victoire Yssingeaux
Cocorrida à Yssingeaux 2ème édition Place de la Victoire Yssingeaux samedi 13 décembre 2025.
Cocorrida à Yssingeaux 2ème édition
Place de la Victoire Centre-ville d’Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire
Tarif : 3 – 3 – 4 EUR
Selon âge
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13 18:30:00
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
Après le succès de la première édition, la Cocorrida d’Yssingeaux revient plus festive que jamais ! Ambiance de Noël, parcours urbain en plein cœur de la ville, et bonne humeur garantie !
Place de la Victoire Centre-ville d’Yssingeaux Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 68 13 02 contact@tryssingeaux.fr
English :
After the success of the first edition, the Cocorrida d?Yssingeaux is back, more festive than ever! Christmas atmosphere, urban route in the heart of the town, and guaranteed fun!
German :
Nach dem Erfolg der ersten Ausgabe kehrt die Cocorrida von Yssingeaux noch festlicher als je zuvor zurück! Weihnachtsstimmung, ein Stadtparcours im Herzen der Stadt und gute Laune sind garantiert!
Italiano :
Dopo il successo della prima edizione, la Cocorrida d’Yssingeaux torna più festosa che mai! Atmosfera natalizia, percorso urbano nel cuore della città e divertimento assicurato!
Espanol :
Tras el éxito de la primera edición, la Cocorrida de Yssingeaux vuelve más festiva que nunca Ambiente navideño, recorrido urbano por el corazón de la ciudad y ¡diversión asegurada!
L’événement Cocorrida à Yssingeaux 2ème édition Yssingeaux a été mis à jour le 2025-09-16 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire