Cocteauesque, Opéra, Lille

Cocteauesque Jeudi 2 avril, 18h00 Opéra Nord

Récital de mélodies d’Erik Satie, Francis Poulenc, Georges Auric, Darius Milhaud et Kurt Weill, sur des textes de Jean Cocteau.

Avec

Joël Terrin baryton

Anni Laukkanen piano

En partenariat avec la Fondation Royaumont

Satie, Poulenc, Auric, Milhaud, Weill