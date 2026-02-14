Cocteauesque, Opéra, Lille
Cocteauesque, Opéra, Lille jeudi 2 avril 2026.
Cocteauesque Jeudi 2 avril, 18h00 Opéra Nord
Sur réservation
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-04-02T18:00:00+02:00 – 2026-04-02T19:00:00+02:00
Récital de mélodies d’Erik Satie, Francis Poulenc, Georges Auric, Darius Milhaud et Kurt Weill, sur des textes de Jean Cocteau.
Avec
Joël Terrin baryton
Anni Laukkanen piano
En partenariat avec la Fondation Royaumont
Opéra Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-lille.fr/selection/event/date?productId=10229543505380>mStepTracking=true »}] [{« link »: « https://www.opera-lille.fr/spectacle/cocteauesque/ »}]
Satie, Poulenc, Auric, Milhaud, Weill