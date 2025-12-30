COCU JUSQU’AU COU L’ESPACE V.O – MONTAUBAN Montauban

COCU JUSQU’AU COU Début : 2026-02-28 à 21:00. Tarif : – euros.

Cocu jusqu’au cou avec Philippe Chaubet, Christine Jarniat, Yani Lotta Sophie et Marc, après des années de mariage, on perdu la flamme de leur jeunesse, Sophie surtout…Un soir, Marc invite à dîner un vieux copain, Fabien, qu’il n’a pas revu depuis des années. Un coup de foudre se produit entre Sophie et Fabien.Seul, Marc ne le verra pas. Les deux amants vont en profiter, jusqu’au jour où…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

L’ESPACE V.O – MONTAUBAN 1899 Chemin de Paulet 82000 Montauban 82