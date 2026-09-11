Informations pratiques

Chantelle

Code de la Route : On fait le point !

Salle Chardonnet Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-08 09:30:00

fin : 2026-10-08

Date(s) :

2026-10-08

Une matinée utile, conviviale et sans pression pour faire le point sur le code de la route ! Nouveaux panneaux, simulateur de conduite et cadeaux à gagner. Café, brioche et vin d’honneur offerts.

.

Salle Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 75 31 80

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A helpful, friendly, and stress-free morning to brush up on the rules of the road! New traffic signs, a driving simulator, and prizes to be won. Complimentary coffee, brioche, and refreshments.

L’événement Code de la Route : On fait le point ! Chantelle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule