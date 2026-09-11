Code de la Route : On fait le point ! Chantelle
jeudi 8 octobre 2026 · Chantelle
Informations pratiques
Chantelle
Code de la Route : On fait le point !
Salle Chardonnet Chantelle Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-08 09:30:00
fin : 2026-10-08
Date(s) :
2026-10-08
Une matinée utile, conviviale et sans pression pour faire le point sur le code de la route ! Nouveaux panneaux, simulateur de conduite et cadeaux à gagner. Café, brioche et vin d’honneur offerts.
.
Salle Chardonnet Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 70 75 31 80
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
A helpful, friendly, and stress-free morning to brush up on the rules of the road! New traffic signs, a driving simulator, and prizes to be won. Complimentary coffee, brioche, and refreshments.
L’événement Code de la Route : On fait le point ! Chantelle a été mis à jour le 2026-09-11 par Office de tourisme Val de Sioule
À voir aussi à Chantelle (Allier)
- Apéro concert avec Smiling Faces Baba Yaga Chantelle 18 septembre 2026
- Soirée afterwork Baba Yaga Chantelle 18 septembre 2026
- Visites de l’Abbaye Saint-Vincent de Chantelle Chantelle 19 septembre 2026
- 1er Vide-Abbaye des Sœurs Bénédictines de Chantelle Maison St Benoît Chantelle 19 septembre 2026
- Visite des fouilles archéologiques du Moulin des Pierres et du Grand Moulin, Les moulins, Chantelle 19 septembre 2026