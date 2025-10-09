Code de la route, révisions ! Plougasnou

37 Route de Primel Trégastel Plougasnou Finistère

Début : 2025-10-09 09:30:00

fin : 2025-10-09 11:30:00

Séniors et si on faisait le point ? Organisé par le CCAS de Plougasnou, en partenariat avec l’école de conduite du Trégor de Plougasnou, révision du code de la route ! Inscription animasso@plougasnou.fr ou 06 02 12 35 18 .

