Code de la route, révisions ! Plougasnou

37 Route de Primel Trégastel Plougasnou Finistère
Début : 2025-10-09 09:30:00
fin : 2025-10-09 11:30:00
Date(s) :
2025-10-09
Séniors et si on faisait le point ? Organisé par le CCAS de Plougasnou, en partenariat avec l’école de conduite du Trégor de Plougasnou, révision du code de la route ! Inscription animasso@plougasnou.fr ou 06 02 12 35 18 .
37 Route de Primel Trégastel Plougasnou 29630 Finistère Bretagne +33 6 02 12 35 18
