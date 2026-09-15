« Code game » : jeu parents et enfants Saint-Calais
samedi 10 octobre 2026 · Saint-Calais
Informations pratiques
Saint-Calais
« Code game » : jeu parents et enfants
Centre culturel, Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10 14:30:00
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
Venez jouer en binôme et partez à la découverte des usages du numérique à travers un jeu inspiré de l’escape game !
» Code Game »
Mission : réactiver le code parental !
Parents & enfants, prêts à relever le défi, ensemble ?
Venez jouer en binôme et partez à la découverte des usages du numérique à travers un jeu inspiré de l’escape game !
4 tables • 4 missions : Écrans, jeux vidéo, réseaux sociaux, IA, sécurité…
À vous de résoudre les énigmes pour réactiver le code parental !
Deux sessions : 14h30 et 16h30
Un moment ludique et complice pour échanger en famille et trouver ensemble ses repères pour bien vivre avec le numérique.
Alors… prêts à jouer ?
Sur inscription .
Centre culturel, Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr
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English :
Come play as a pair and set out to discover how digital technology is used through a game inspired by an escape room!
L’événement « Code game » : jeu parents et enfants Saint-Calais a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72
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