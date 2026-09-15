Informations pratiques

Saint-Calais

« Code game » : jeu parents et enfants

Centre culturel, Place de L Hôtel de ville Saint-Calais Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-10 14:30:00

fin : 2026-10-10

Date(s) :

2026-10-10

Venez jouer en binôme et partez à la découverte des usages du numérique à travers un jeu inspiré de l’escape game !

» Code Game »

Mission : réactiver le code parental !

Parents & enfants, prêts à relever le défi, ensemble ?

Venez jouer en binôme et partez à la découverte des usages du numérique à travers un jeu inspiré de l’escape game !

4 tables • 4 missions : Écrans, jeux vidéo, réseaux sociaux, IA, sécurité…

À vous de résoudre les énigmes pour réactiver le code parental !

Deux sessions : 14h30 et 16h30

Un moment ludique et complice pour échanger en famille et trouver ensemble ses repères pour bien vivre avec le numérique.

Alors… prêts à jouer ?

Sur inscription .

Centre culturel, Place de L Hôtel de ville Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire service.culturel@saint-calais.fr

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English :

Come play as a pair and set out to discover how digital technology is used through a game inspired by an escape room!

L’événement « Code game » : jeu parents et enfants Saint-Calais a été mis à jour le 2026-09-03 par CDT72