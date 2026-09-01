Code Perso en concert au P’tit Marché Bourgvilain
jeudi 10 septembre 2026 · Bourgvilain
Informations pratiques
Bourgvilain
Code Perso en concert au P’tit Marché
Place de l’église Bourgvilain Saône-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 17:00:00
fin : 2026-09-10 19:30:00
Date(s) :
2026-09-10
Il va y avoir du rythme sur la place de l’église avec Code Perso, soyez au rendez-vous !
Pop, rock et blues très éclectique avec une reprise des meilleurs tubes des années 60, 70, 80, et plus.
D’Elvis à Eddy et Johnny en passant par Chuck Berry, Roy Robinson, Jimi Hendrix, Eagles, Beatles et bien d’autres …
Un arc en ciel de styles !
Petite restauration sur place grillades et frites par Maxime
Retrouvons nous à partir de 17h00 au cœur du bourg, avec tous les producteurs, exposants et Amis du Marché pour une fin d’après-midi très festive.
Buvette conviviale du marché. .
Place de l’église Bourgvilain 71520 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marche.bourgvilain@orange.fr
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English : Code Perso en concert au P’tit Marché
L’événement Code Perso en concert au P’tit Marché Bourgvilain a été mis à jour le 2026-08-11 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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