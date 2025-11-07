Coding Pizzas Biblio’fil Bibliothèque la Forge aux Livres Couffé

Bibliothèque la Forge aux Livres 7 Rue Saint-Jérôme Couffé Loire-Atlantique

Début : 2025-11-07 18:30:00

fin : 2025-11-07 21:30:00

2025-11-07

Code sur le film « Les figures de l’obscur »

Code en musique pour créer des ambiances sonores effrayantes, avec l’association Kidicod.

Durée 3h.

Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque de Couffé. .

English :

Code for the film « Les figures de l’obscur » (Figures of the obscure)

German :

Code zum Film « Die Gestalten des Dunkels » (The Figures of the Dark)

Italiano :

Codice sul film « Le figure del buio

Espanol :

Código de la película « Las figuras de la oscuridad

L’événement Coding Pizzas Biblio’fil Couffé a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis