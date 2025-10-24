Coding Pizzas Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon
Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Début : 2025-10-24 18:30:00
fin : 2025-10-24 21:30:00
2025-10-24
Code sur le film « Les figures de l’obscur »
Code en musique pour créer des ambiances sonores effrayantes, avec l’association Kidicod.
Durée 3h.
Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque d’Oudon. .
L’événement Coding Pizzas Biblio’fil Oudon a été mis à jour le 2025-08-23 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis