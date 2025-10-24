Coding Pizzas Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-10-24 18:30:00

fin : 2025-10-24 21:30:00

2025-10-24

Code sur le film « Les figures de l’obscur »

Code en musique pour créer des ambiances sonores effrayantes, avec l’association Kidicod.

Durée 3h.

Inscription conseillée sur le site Biblio’fil, par téléphone ou directement à la bibliothèque d’Oudon. .

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 61 95

English :

Code for the film « Les figures de l’obscur » (Figures of the obscure)

German :

Code zum Film « Die Gestalten des Dunkels » (The Figures of the Dark)

Italiano :

Codice sul film « Le figure del buio

Espanol :

Código de la película « Las figuras de la oscuridad

