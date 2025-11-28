CŒUR À CORPS Création de la CIE Puzzle Centre Bourges
CŒUR À CORPS Création de la CIE Puzzle Centre
34 rue Henri Sellier Bourges Cher
Participez à une expérience théâtrale unique !
La Cie Puzzle Centre vous invite à découvrir CŒUR À CORPS, une création bouleversante et vibrante où le jeu, le corps et la voix se mêlent pour explorer nos failles et nos espoirs.
Mise en scène Adrienne Bonnet
Conception Artistique Adrienne Bonnet et Marjorie Guillon
Interprétation Marjorie Guillon
Chorégraphie Mélodie Joinville et Aurélie Lalanne
Création Musicale Julien Esperon et Ange Peyne
Création Vidéo Anaïs Enshaian et Quentin Aurat
Création Lumière Frédéric Duplessier .
34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr
English :
Take part in a unique theatrical experience!
German :
Nehmen Sie an einem einzigartigen Theatererlebnis teil!
Italiano :
Partecipate a un’esperienza teatrale unica!
Espanol :
Participe en una experiencia teatral única
