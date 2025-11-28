CŒUR À CORPS Création de la CIE Puzzle Centre Bourges

CŒUR À CORPS Création de la CIE Puzzle Centre

34 rue Henri Sellier Bourges Cher

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2025-11-28 19:30:00

fin : 2025-11-28

Date(s) :

2025-11-28

Participez à une expérience théâtrale unique !

La Cie Puzzle Centre vous invite à découvrir CŒUR À CORPS, une création bouleversante et vibrante où le jeu, le corps et la voix se mêlent pour explorer nos failles et nos espoirs.

Mise en scène Adrienne Bonnet

Conception Artistique Adrienne Bonnet et Marjorie Guillon

Interprétation Marjorie Guillon

Chorégraphie Mélodie Joinville et Aurélie Lalanne

Création Musicale Julien Esperon et Ange Peyne

Création Vidéo Anaïs Enshaian et Quentin Aurat

Création Lumière Frédéric Duplessier .

34 rue Henri Sellier Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 48 13 60 conservatoire@ville-bourges.fr

English :

Take part in a unique theatrical experience!

German :

Nehmen Sie an einem einzigartigen Theatererlebnis teil!

Italiano :

Partecipate a un’esperienza teatrale unica!

Espanol :

Participe en una experiencia teatral única

