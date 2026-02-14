Cœur à l’ouvrage – Le rendez-vous des métiers d’art avec artisans des Jalles, Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France, Saint-Médard-en-Jalles

Cœur à l’ouvrage – Le rendez-vous des métiers d’art avec artisans des Jalles 10 – 12 avril Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Gironde

Entrée gratuite – Accès libre à tous les publics

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-10T10:00:00+02:00 – 2026-04-10T18:00:00+02:00

Fin : 2026-04-12T10:00:00+02:00 – 2026-04-12T18:00:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art 2026, l’association Artisans des Jalles invite le public à découvrir la richesse et la diversité des métiers d’art locaux à Saint-Médard-en-Jalles.

Pendant trois jours, des artisans d’art passionnés ouvrent leurs univers et partagent leurs savoir-faire à travers des démonstrations, présentations de créations, échanges et temps de rencontre.

Céramique, textile, bois, restauration, arts décoratifs… chaque stand est une invitation à comprendre le geste, la matière et le temps nécessaire à la création artisanale.

Cette édition s’inscrit dans le thème national « Cœur à l’ouvrage », mettant à l’honneur l’engagement, la transmission et la passion qui animent les professionnels des métiers d’art.

L’événement est gratuit et ouvert à tous, curieux, familles, scolaires ou amateurs d’artisanat, et vise à valoriser les talents du territoire tout en sensibilisant le public à la préservation des savoir-faire.

Salle Antonin Larroque – centre Pierre Mendès France Square du 19 mars 1962 Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gajac Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 57 40 12 [{« type »: « email », « value »: « artisansdesjalles@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 39 02 76 »}]

