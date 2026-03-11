Coeur à l’ouvrage LES AUBÉPINES Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Les Aubépines Limoges

Coeur à l’ouvrage LES AUBÉPINES Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

Les Aubépines 26 Rue Adrien Dubouché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-08 10:00:00

fin : 2026-04-12 13:00:00

Date(s) :

2026-04-08 2026-04-09 2026-04-10 2026-04-11 2026-04-12

En écho à la thématique Cœurs à l’ouvrage lors des Journées Européennes des Métiers d’Art, le public découvrira les étapes de fabrication d’une sculpture végétale, du dessin au façonnage du métal dans les ateliers des Aubépines. Des démonstrations de sciage, limage, martelage, soudure… accompagnées de temps d’échange autour du parcours de la créatrice, de ses inspirations et de son approche de la matière rythmeront ces rencontres de 1h30 par groupe de 6 personnes maximum.

Un temps participatif sera proposé avec la conception d’une œuvre collective chaque visiteur pourra créer une impression dans le métal, ajoutant symboliquement son cœur à un ouvrage commun.

Inscriptions et informations auprès des organisateurs. .

Les Aubépines 26 Rue Adrien Dubouché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 23 05 46 15

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English : Coeur à l’ouvrage LES AUBÉPINES Journées Européennes des Métiers d’Art 2026

L’événement Coeur à l’ouvrage LES AUBÉPINES Journées Européennes des Métiers d’Art 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Limoges Métropole