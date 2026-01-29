Cœur à prendre Pontarlier
Cœur à prendre Pontarlier samedi 7 mars 2026.
Cœur à prendre
Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-07 20:30:00
fin : 2026-03-07 23:00:00
Date(s) :
2026-03-07
Organisé par Sourire et Solidarité.
Pour terminer MARS BLEU 2026 en beauté. Comédie intimiste qui vous fait voyager dans la loge d’une concierge, oû se déroulent des vies ! Rire et réfléchir… La troupe Epicure vous attend nombreux, car le bénéfice ira intégralment à l’association.
A partir de 10 ans. .
Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr
