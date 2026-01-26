Cœur à prendre Pontarlier

Cœur à prendre

Théâtre Bernard Blier Pontarlier Doubs

Début : 2026-03-07 20:30:00

fin : 2026-03-07 23:00:00

2026-03-07

Organisée par Sourire et Solidarité

Pour terminer MARS BLEU 2026 en beauté. Comédie intimiste qui vous fait voyager dans la loge d’une concierge, oû se déroulent des vies ! Rire et réfléchir… La troupe Epicure vous attend nombreux, car le bénéfice ira intégralment à l’association.

A partir de 10 ans. .

Théâtre Bernard Blier Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 72 95 83 79 theatrepicure@yahoo.fr

