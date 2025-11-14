COEUR AVEC LES DOIGTS CIE MAUVAIS GARÇON Salle polyvalente Mayenne

COEUR AVEC LES DOIGTS CIE MAUVAIS GARÇON

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne

Tarif : 12.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

2026-02-12 20:30:00

fin : 2026-02-12

Date(s) :

2026-02-12

Le Kiosque présente le spectacle de théâtre Coeur avec les doigts de la compagnie Mauvais Garçon.

Est-ce que c’est ça l’amour ? Des rubans qui tournoient et des papillons dans le ventre ? Quatre camarades en quête de sens fouillent dans leurs expériences de vie et se racontent leur rapport à l’amour. D’où vient leur envie irrépressible d’aimer ? Comment sortir du romantisme stérile ? Y a-t-il une différence entre l’amour et l’amitié ? Pourquoi composter ses anciennes relations ? Et finalement, comment aimer mieux ? La brigade arc-en-ciel partage ses interrogations et ses résolutions. Et si cette permaculture de l’amour permettait de faire apparaître les mystérieuses Amoures Plurielles ?

Spectacle tout public dès 9 ans Durée 1h .

Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16

English :

Le Kiosque presents the theater show Coeur avec les doigts by the Mauvais Garçon company.

German :

Der Kiosk präsentiert das Theaterstück Coeur avec les doigts (Herz mit den Fingern) der Theatergruppe Mauvais Garçon.

Italiano :

Il Kiosque presenta lo spettacolo teatrale Coeur avec les doigts della compagnia Mauvais Garçon.

Espanol :

El Kiosco presenta el espectáculo teatral Coeur avec les doigts de la compañía Mauvais Garçon.

