COEUR AVEC LES DOIGTS CIE MAUVAIS GARÇON Salle polyvalente Mayenne
COEUR AVEC LES DOIGTS CIE MAUVAIS GARÇON Salle polyvalente Mayenne jeudi 12 février 2026.
COEUR AVEC LES DOIGTS CIE MAUVAIS GARÇON
Salle polyvalente Rue Volney Mayenne Mayenne
Tarif : 12.5 – 12.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-12 20:30:00
fin : 2026-02-12
Date(s) :
2026-02-12
Le Kiosque présente le spectacle de théâtre Coeur avec les doigts de la compagnie Mauvais Garçon.
Est-ce que c’est ça l’amour ? Des rubans qui tournoient et des papillons dans le ventre ? Quatre camarades en quête de sens fouillent dans leurs expériences de vie et se racontent leur rapport à l’amour. D’où vient leur envie irrépressible d’aimer ? Comment sortir du romantisme stérile ? Y a-t-il une différence entre l’amour et l’amitié ? Pourquoi composter ses anciennes relations ? Et finalement, comment aimer mieux ? La brigade arc-en-ciel partage ses interrogations et ses résolutions. Et si cette permaculture de l’amour permettait de faire apparaître les mystérieuses Amoures Plurielles ?
Spectacle tout public dès 9 ans Durée 1h .
Salle polyvalente Rue Volney Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 10 16
English :
Le Kiosque presents the theater show Coeur avec les doigts by the Mauvais Garçon company.
German :
Der Kiosk präsentiert das Theaterstück Coeur avec les doigts (Herz mit den Fingern) der Theatergruppe Mauvais Garçon.
Italiano :
Il Kiosque presenta lo spettacolo teatrale Coeur avec les doigts della compagnia Mauvais Garçon.
Espanol :
El Kiosco presenta el espectáculo teatral Coeur avec les doigts de la compañía Mauvais Garçon.
L’événement COEUR AVEC LES DOIGTS CIE MAUVAIS GARÇON Mayenne a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Vallée de Haute Mayenne Bureau de Mayenne