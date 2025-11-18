Cœur avec les doigts Théâtre Municipal de Coutances Coutances

Cœur avec les doigts

Théâtre Municipal de Coutances 2 Rue Milon Coutances Manche

Début : 2026-03-10 20:30:00

fin : 2026-03-10 21:30:00

2026-03-10

Est-ce que c’est vraiment ça l’amour ? Des rubans qui tournoient et des papillons dans le ventre ?

Quatre camarades en quête de sens fouillent dans leurs expériences de vie et se racontent leur rapport à l’amour. Comme un jardin qui se cultive collectivement, leurs idées poussent à l’image de certaines mauvaises herbes pourtant fertiles et nourrissantes. D’où vient leur envie irrépressible d’aimer ? Comment sortir du romantisme stérile ? Y a-t-il une différence entre l’amour et l’amitié ? Pourquoi composter ses anciennes relations ? Et finalement, comment aimer mieux ? La brigade arc en ciel partage ses interrogations et ses résolutions.

Et si cette permaculture de l’amour où tout se nourrit et se régénère de façon vertueuse permettait de faire apparaître les mystérieuses Amoures Plurielles ?

Enora Boëlle propose ici une pièce de groupe pour parler d’amour ou plutôt des amoures, comme perspective d’un futur joyeux et déconstruit. .

