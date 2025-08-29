Cœur avec les doigts 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement

Cœur avec les doigts 41 rue Jobin (entrée piéton) Marseille 3e Arrondissement mardi 27 janvier 2026.

Cœur avec les doigts

Mardi 27 janvier 2026 à partir de 19h. 41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27 19:00:00

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

Théâtre d’amour et d’amitié, dès 9 ans, avec la compagnie Mauvais Garçon.Enfants

Une bande de 4 convoque ses expériences de vie pour réinterroger les stéréotypes sur l’amour et l’amitié. Dans un décor irisé, la parole singulière de chaque personnage va permettre d’écrire amour au pluriel. Amoures !









Quatre camarades en quête de sens se racontent leur rapport à l’amour. Leurs interrogations et leurs résolutions fusent dans une langue virevoltante aux analogies botaniques. Les chagrins sont compostés, les questions arrosées. Peut-être qu’une plante peut pousser entre l’amour et l’amitié ? D’où vient cette irrésistible envie d’aimer ? Comment sortir du romantisme ? Et finalement comment aimer mieux ?









Comme dans un jardin qui se cultive collectivement, leurs perceptions nouvelles de l’amour trouvent chacunes leur place. La compagnie Mauvais garçon propose ainsi un jardin vivant dans lequel on pourrait expérimenter la permaculture de l’amour !

La scénographie très graphique, d’un blanc irisé permet à chaque corps, chaque silhouette de se déployer dans sa couleur, son caractère, comme pour s’affirmer aux yeux du monde.









Cie Mauvais garçon

Autrice, MarDi (Marie Dilassier)

Mise en scène, Enora Boëlle .

41 rue Jobin (entrée piéton) 12 rue François Simon (parking) Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Theater about love and friendship, ages 9 and up, with the Mauvais Garçon company.

German :

Theater über Liebe und Freundschaft, ab 9 Jahren, mit der Theatergruppe Mauvais Garçon.

Italiano :

Teatro sull’amore e l’amicizia, dai 9 anni in su, con la compagnia Mauvais Garçon.

Espanol :

Teatro sobre el amor y la amistad, a partir de 9 años, con la compañía Mauvais Garçon.

L’événement Cœur avec les doigts Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2025-08-29 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille