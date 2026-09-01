Coeur d’Art tout chaud Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux

Informations pratiques

Pont-de-Vaux

Coeur d’Art tout chaud

Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain

Tarif : 6 – 6 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 18:00:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Des histoires d’amour sous forme de saynètes, présentées par Christian et Caty Fauvre, Andrey Nicolle et Pauline Desmaris.

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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com

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English : Freshly Baked Art Heart

Love stories in the form of short skits, presented by Christian and Caty Fauvre, Andrey Nicolle, and Pauline Desmaris.

L’événement Coeur d’Art tout chaud Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux