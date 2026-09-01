Coeur d’Art tout chaud Musée Antoine Chintreuil Pont-de-Vaux
dimanche 27 septembre 2026 · Musée Antoine Chintreuil · Pont-de-Vaux
Informations pratiques
Pont-de-Vaux
Coeur d’Art tout chaud
Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux Ain
Tarif : 6 – 6 – 10 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 18:00:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Des histoires d’amour sous forme de saynètes, présentées par Christian et Caty Fauvre, Andrey Nicolle et Pauline Desmaris.
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Musée Antoine Chintreuil 66, rue Maréchal de Lattre de Tassigny Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 51 45 65 contact@musee-chintreuil.com
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English : Freshly Baked Art Heart
Love stories in the form of short skits, presented by Christian and Caty Fauvre, Andrey Nicolle, and Pauline Desmaris.
L’événement Coeur d’Art tout chaud Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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