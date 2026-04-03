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COEUR D’ARTICHAUD LA LUNA NEGRA Bayonne

COEUR D’ARTICHAUD LA LUNA NEGRA Bayonne

COEUR D’ARTICHAUD LA LUNA NEGRA Bayonne mercredi 3 juin 2026.

Lieu : LA LUNA NEGRA

Adresse : 7, RUE DES AUGUSTINS

Ville : 64100 Bayonne

Département : 64

Début : 2026-06-03

Fin : 2026-06-03

Heure de début : 15:00

COEUR D’ARTICHAUD Début : 2026-06-03 à 15:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64

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