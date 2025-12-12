COEUR D’ARTICHAUD – LA LUNA NEGRA Bayonne

COEUR D’ARTICHAUD Début : 2026-06-06 à 15:00. Tarif : – euros.

Tina la tomate et Harry l’artichaut sont deux légumes amoureux l’un de l’autre mais ils n’osent pas s’avouer leurs sentiments. Ils sont tous les deux dans des pots sur l’étagère du laboratoire de André Valcontier. Professeur, Chimiste, Agriculteur à la recherche des moyens de faire le plus de profit possible avec ses plantations.Un jour, alors qu’il prévoit de faire une de ses expériences douteuses sur Tina, la voisine, Julie, agricultrice biologique en décide autrement et enlève la tomate pour la sauver en la ramenant chez elle. Mais en faisant cela, elle sépare nos deux amoureux ! Commence alors une aventure extraordinaire de deux légumes pour se retrouver et de préférence dans un potager paisible !Chansons live, marionnettes, théâtre et participation des enfants sont de mise dans cette comédie à partir de 4 ans !Avec / Marie Steelandt et Camille WehrlinÀ partir de 4 ans

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64